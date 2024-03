«Κλείδωσε» για το Μάιο το τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα – Όλο το παρασκήνιο

Η επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στην Τουρκία ήταν από τα θέματα που συζήτησαν ο Υφ. Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρέσβης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Αν. Υπ. Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Πρέσβης Burak Akçapar