Κόντρα για τα αστακοκάραβα: «Έχω αποχωρήσει από τον Μάρτιο του 2023», είπε ο Κασσελάκης – «Τότε ποιος δάνεισε τον ΣΥΡΙΖΑ;», η αντίδραση της ΝΔ Πολιτική 16:58, 12.03.2024 UPDATE: 17:37

Your browser does not support the audio element.

«Δεν είναι ένας influencer του διαδικτύου ο κ. Κασσελάκης αλλά είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στην χώρα υπάρχουν νόμοι…», σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης