Λοβέρδος στον ΣΚΑΪ 100,3: Τομή που καλώς έγινε η ρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Ο Ανδρέας Λοβέρδος υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση «δεν ψήφισε επί της αρχής και χάθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν άρθρα ενώ έμεινε μόνος του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κυριάκος Πιερρακάκης να κάνουν πάρτι»