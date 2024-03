Την Παρασκευή παρουσιάζεται στον στρατό ο Στέφανος Κασσελάκης

Your browser does not support the audio element.

Η κατάταξή του θα γίνει στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού στην Θήβα, όπου αναμένεται να μπει στο στρατόπεδο μετά το μεσημέρι