Διασύνδεση ταμειακών – POS: Ανοίγει η πλατφόρμα για τα ραντεβού του Απριλίου

Χρόνο αλλά και χρήμα θα μπορούν να κερδίσουν όσες επιχειρήσεις δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν στη διασύνδεση των ταμειακών τους μηχανών με τα POS χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας «τρέχουν» και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

Όσοι επαγγελματίες δεν κατάφεραν να κλείσουν ραντεβού με τεχνικό για την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS εντός του Μαρτίου αλλά τον Απρίλιο, για να αποφύγουν τα πρόστιμα θα πρέπει να το δηλώσουν στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί την Παρασκευή 15 Μαρτίου.

Αποφεύγονται πρόστιμα έως και 20.000 ευρώ

Με τη δήλωση του ραντεβού οι επαγγελματίες θα αποφύγουν πρόστιμα ύψους 10.000 και 20.000 ευρώ ανάλογα με το είδος των βιβλίων που τηρούν (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

Αντίστοιχα χρονικά περιθώρια έχουν και όσες επιχειρήσεις δηλώσουν στο Μητρώο POS της ΑΑΔΕ ότι θα αντικαταστήσουν την παλιά τους ταμειακή με σύστημα All in one.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα το 95% των επιχειρήσεων έχει προχωρήσει ήδη σε αναβάθμιση των συσκευών τους.

Όσον αφορά τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, το μέτρο αφορά 300.000 επιχειρήσεις με 50.000 από αυτές να είναι εποχικές και δεν έχουν υποχρέωση να κάνουν από τώρα τη διασύνδεση. Η συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία μέχρι να ξεκινήσει τη λειτουργία της.

Τα voucher

Στο μεταξύ, έως την Τρίτη 19 Μαρτίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα digitalsme.gov.gr για τη λήψη του voucher που καλύπτει μέρος της δαπάνης αγοράς ή διασύνδεσης POS. Τα αιτήματα για τον 4ο κύκλο έχουν φτάσει τις 130.000 ενώ όπως έχει δηλώσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στους σχεδιάζεται να υπάρξει και πέμπτος κύκλος.

Η λήψη επιταγής (voucher) χρηματοδότησης καλύπτει και όσους έχουν ήδη αγοράσει POS ή έχουν ήδη καλύψει τη δαπάνη διασύνδεσης, με το κουπόνι να λειτουργεί ως πιστωτικό μελλοντικών χρεώσεων από τον πάροχο ή σε ορισμένες περιπτώσεις (ανάλογα με τον πάροχο) να οδηγεί σε ισόποση επιστροφή χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί.

Με τη διασύνδεση ταμειακών – POS η πληρωμή με κάρτα θα πραγματοποιείται μόνο όταν η απόδειξη εκδοθεί από την ταμειακή, ενώ το POS δεν θα μπορεί να δεχτεί «ελεύθερες συναλλαγές», δηλαδή συναλλαγές εκτός ταμειακής.