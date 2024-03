Καιρίδης στον ΣΚΑΪ: Ανησυχητική η αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη – Μηδενικές στον Εβρο 

Καιρίδης στον ΣΚΑΪ: Ανησυχητική η αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη

Ο υπουργός Μετανάστευσης διευκρίνισε ότι η ροή αφορά Αιγύπτιους που φεύγουν λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα τους, ωστόσο ότι οι βάρκες δεν φεύγουν από την Αίγυπτο, αλλά έρχονται μέσω Λιβύης