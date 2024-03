Μήνυμα Ερντογάν: Θετικό το κλίμα με την Ελλάδα, εύχομαι να φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα

«Δεν είναι εφικτή κάποια λύση που θα αγνοεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα όπως και η κυριαρχική ισότητα της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου”», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος