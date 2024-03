Νέα δεδομένα από Κασσελάκη: Δεν έχω συμμετοχή σε καμμία εταιρεία του εξωτερικού – Λάθος ο νόμος Τσίπρα

«Αν κληθώ να δώσω εξηγήσεις, θα δώσω εξηγήσεις στην δικαιοσύνη. Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν επιθυμεί ποτέ να αρχειοθετηθεί», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – «Όλα καλά», ήταν η απάντηση στο ερώτημα αν έχει συναντηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα μετά το Συνέδριο