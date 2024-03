Αμετάβλητη διατήρησε την πρόβλεψη του για ισχυρή ανάπτυξη της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2024 και το 2025 ο ΟΠΕΚ στην μηνιαία έκθεση του. Ωστόσο αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη τονίζοντας ότι υπάρχουν περισσότερα περιθώρια βελτίωσης.

Ο Οργανισμός προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 2,25 εκατ. βαρέλια την ημέρα (bpd) το 2024 και κατά 1,85 εκατ. bpd το 2025, όπως και στην προηγούμενη μηνιαία έκθεση του.

Ο ΟΠΕΚ έχει παραμείνει στο ίδιο ποσοστό αύξησης της ζήτησης από τότε που έκανε την πρώτη του πρόβλεψη για το 2024 τον περασμένο Ιούλιο.

Στην έκθεση, ο ΟΠΕΚ είπε ότι μια «εύρωστη δυναμική» για την οικονομική ανάπτυξη προς το τέλος του 2023 αναμένεται να επεκταθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2024 και αύξησε την πρόβλεψή του για την οικονομική ανάπτυξη για το 2024 κατά 0,1%.

OPEC’s Monthly Oil Market Report for March 2024 is now available online. #OPEC #MOMR

— OPEC (@OPECSecretariat) March 12, 2024