Συνάντηση Μητσοτάκη με Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο στις αρχές Απριλίου – Επιβεβαίωση για την ημερομηνία αναμένει το Μαξίμου

Συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, στον Λευκό Οίκο, αναμένεται να έχει στις 4 Απριλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυβερνητικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι γίνονται συζητήσεις για τη συγκεκριμένη ημερονηνία, ενώ αναμένεται η επίσημη επιβεβαίωση από την Ουάσινγκτον.

Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στις ΗΠΑ και την Ουάσινγκτον προκειμένου να δώσει το «παρών» σε εκδήλωση του Λευκού Οίκου για την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης ο οποίος παραβρέθηκε στο συνέδριο «city hub events» που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη, η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο πιστοποιήθηκε στο περιθώριο του προγράμματος της εκδήλωσης.

Great to join Greece’s Ministers of Defense @NikosDendias, Development @KostasSkrekas, and Infrastructure @CStaikouras in opening the East Macedonia Thrace Forum today, underscoring the importance of Alexandroupolis as an energy and transportation hub. pic.twitter.com/8kJpuKEooA

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) March 13, 2024