Την Πέμπτη ψηφίζεται η ρύθμιση για φθηνότερο ρεύμα στους αγρότες – Τι προβλέπεται στην τροπολογία

Your browser does not support the audio element.

Στη Βουλή η τροπολογία για προτεραιότητα σε αγρότες και βιομηχανία για διμερείς συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας – Αυγενάκης: “Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα για μείωση του κόστους παραγωγής”