Υπουργείο Άμυνας: Δεν υπάρχει θέμα συμμετοχής Ελλήνων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ ή «σε εμπλοκή στην Ουκρανία»

Αυτό διευκρινιζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας , με αφορμή τα δημοσιεύματα για τα μνημόνια που κατατέθηκαν στη Βουλή για την τοποθέτηση Προσωπικού ‘Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ