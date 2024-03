«Φωτιά» στο τρίγωνο Πειραιώς, Κουμουνδούρου, Χαριλάου Τρικούπη

Η χθεσινή ημέρα έκλεισε με τον Στέφανο Κασσελάκη να «φωτογραφίζει» το ΠΑΣΟΚ ως δήθεν προοδευτική δύναμη και το πολιτικό σκηνικό ενόψει των ευρωεκλογών να παίρνει φωτιά