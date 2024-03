Βουλή: Την ερχόμενη Τετάρτη η συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη συζήτηση και ψήφιση του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη

Η Διάσκεψη αποφάσισε η συνεδρίαση να ξεκινήσει στις 9:30 το πρωί της ερχόμενης Τετάρτης και η συζήτηση επί του πορίσματος να οργανωθεί με τέσσερις κύκλους ομιλητών βουλευτών κατά αναλογία της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων τους