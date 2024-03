Διεθνής Οργανισμός Επαγγελματιών Διοργανωτών Συνεδρίων: Ελληνίδα για πρώτη φορά Ελληνίδα στην ηγεσία του

Η Ελλάδα, για πρώτη φορά αναλαμβάνει την προεδρία της IAPCO (Διεθνής Οργανισμός Επαγγελματιών Διοργανωτών Συνεδρίων) και μάλιστα με την εκλογή της Σίσσυς Λυγνού στην προεδρία του Οργανισμού, για την περίοδο 2025-2027. Το γεγονός αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στους Έλληνες επαγγελματίες του συνεδριακού τουρισμού, αλλά και στη δυναμική και τις προοπτικές του κλάδου.

Η Σ. Λυγνού αναλαμβάνει επισήμως την Προεδρία του Διεθνούς Οργανισμού τον Φεβρουάριο 2025 .

Επισημαίνεται επίσης ότι η κ. Λυγνού διατελεί πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Διοργανωτών Συνεδρίων (HAPCO & DES) και Διευθύνουσα Σύμβουλος του AFEA CONGRESS. Είναι εκλεγμένο μέλος στο ΔΣ της IAPCO από το 2021, ενώ επανεξελέγη το 2023 στο Συνέδριο & Γενική Συνέλευση του Οργανισμού στην Ιερουσαλήμ. Πρόσφατα προτάθηκε από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού ως President Elect (εντολοδόχος πρόεδρος) του Οργανισμού για τη θητεία 2024-2025, θέση που ανακοινώθηκε επίσημα στο πρόσφατα διεξαχθέν ετήσιο συνέδριο και Γενική Συνέλευση της IAPCO.

Τα μέλη του Συμβουλίου

Η IAPCO ανακοίνωσε την εκλογή των νέων μελών του Συμβουλίου και της εντολοδόχου Προέδρου στο τέλος της Ετήσιας Συνέλευσης και Γενικής Συνέλευσης (AM&GA) του 2024 στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Μετά από μια διαφανή διαδικασία εκλογής, τα ακόλουθα άτομα ψηφίστηκαν στο Συμβούλιο από τους αντιπροσώπους των μελών της IAPCO:

1. Ajay Bhojwani – Regional Managing Director (Middle East and Africa), MCI Group (UAE), President, The Events Group (TEG), Ambassador, IAPCO and The Iceberg

2. Limor Cunia – Vice President, Clients & Operations, Kenes Group

3. Ellen Franck – Key Account Manager, Meetagain AB

4. Stephen Noble – Manager (APAC), The Conference Company

5. Jimena Ruiz – Chief of Staff, BTC Americas

Η τελική σύνθεση του νέου Συμβουλίού από τους αντιπροσώπους των μελών της IAPCO, είναι η εξής:

1. Sarah Markey- Hamm – IAPCO President, CEO ICMS, Australia

2. Sissi Lygnou – IAPCO President – Elect, CEO AFEA Congress, Greece

3. Jason Yeh – IAPCO Treasurer, CEO GIS Group, Taiwan

4. Nicola Testai – IAPCO Council, CEO OIC Group, Italy

5. Ajay Bhojwani – IAPCO Council, Regional Managing Director (MEA), MCI Group, (UAE)

6. Limor Cunia – IAPCO Council, Vice President, Clients & Operations, Kenes Group

7. Ellen Franck – IAPCO Council, Partner, Meetagain Konferens AB, Sweden

8. Stephen Noble – IAPCO Council, Chair of the IAPCO Training Academy, Manager (APAC), The Conference Company

9. Jimena Ruiz – IAPCO Council, Chief of Staff, BTC Americas, Mexico

Εκτός από τα μέλη του Συμβουλίου, η κυρία Σίσσυ Λιγνού, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Διοργανωτών Συνεδρίων (HAPCO & DES) και Διευθύνων Σύμβουλος της AFEA CONGRESS S.A. ανακοινώθηκε ως εντολοδόχος Πρόεδρος.

Επί του παρόντος προεδρεύει της Επιτροπής Υποστήριξης και Δημοσιεύσεων της IAPCO και θα διαδεχθεί την τρέχουσα Πρόεδρο Sarah Markey-Hamm στο AM&GA 2025 στην Ταϊπέι της Ταϊβάν.

“Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τα νέα μέλη του Συμβουλίου και την εντολοδόχο Πρόεδρο στις αντίστοιχες θέσεις τους”, δήλωσε η Sarah Markey-Hamm, Πρόεδρος της IAPCO. Όπως πρόσθεσε: «Η εκτενής εμπειρία τους, οι διαφορετικές προοπτικές και η αφοσίωσή τους θα είναι ανεκτίμητα πλεονεκτήματα, καθώς πορευόμαστε στο εξελισσόμενο τοπίο της βιομηχανίας επιχειρηματικών εκδηλώσεων και θα συνδράμουν στην προώθηση της IAPCO, στην αποστολή της να διαμορφώσει το μέλλον της διεθνούς βιομηχανίας συναντήσεων και εκδηλώσεων».

«Είναι τιμή μου να εκλεγώ ως εντολοδόχος Πρόεδρος και ανυπομονώ να συνεργαστώ με την Πρόεδρο και τα νέα μέλη του Συμβουλίου και ολόκληρη την ομάδα της IAPCO», σχολίασε η κ. Λιγνού μετά το πέρας της εκλογής της. «Μαζί, θα προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε έτι περαιτέρω τα επαγγελματικά πρότυπα της βιομηχανίας των επαγγελματιών διοργανωτών συνεδρίων και να υποστηρίξουμε τον ζωτικό ρόλο τους στο παγκόσμιο τοπίο των επιχειρηματικών εκδηλώσεων και συνεδρίων» ανέφερε η κα Λυγνού.