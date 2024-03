Μαρινάκης: Στο Κάιρο ο πρωθυπουργός στις 17 Μαρτίου

Your browser does not support the audio element.

Η επίσκεψη συμβολίζει τον σημαντικό και κρίσιμο ρόλο της Αιγύπτου στην περιοχή εν μέσω πολλαπλών προκλήσεων, καθώς και την στρατηγική σημασία της Αιγύπτου για την Ευρωπαϊκή Ένωση