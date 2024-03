Πηγές υπ. Άμυνας Τουρκίας: Εστιάζουμε αμοιβαία σε μια θετική ατζέντα με την Ελλάδα – Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις συναντήσεις για τα ΜΟΕ

H επόμενη συνάντηση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα προς τα τέλη Απριλίου