Στη Βουλή η υπόθεση του Κολωνού και η εισαγγελική πρόταση για Μίχο – Έντονος διάλογος Φλωρίδη με Τζανακόπουλο

Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης εξαπέλυσε επίσης δριμύτατη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στη Νέα Αριστερά για τους ποινικούς Κώδικες που έφεραν και ψήφισε η Βουλή το 2019