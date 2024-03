Χ. Θαμνίδης (JTI Ελλάδας): Αυξημένη η γεωπολιτική σημασία της Αν. Μακεδονίας-Θράκης

Την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους της JTI για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξης των αιτημάτων της Βιομηχανίας στη Θράκη ανακοίνωσε ο Οικονομικός Διευθυντής της JTI Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, κ. Χαράλαμπος Θαμνίδης (φωτ.) στο 2ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στο πλαίσιο της τοποθέτησής του στο panel: “FDI as a catalyst for job creation: Policy keys to unlock industry re-generation in Eastern Macedonia and Thrace” (Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις ως καταλύτης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας: Πολιτικές για την αναγέννηση της βιομηχανίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη). Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη στις 13 & 14 Μαρτίου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τον κ. Χ. Θαμνίδη:

«Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εμφανίζει αυξανόμενη οικονομική και γεωπολιτική σημασία και η δημιουργία ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για τη βιώσιμη και ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, η Japan Tobacco International θα απευθύνει πρόσκληση σε σημαντικές βιομηχανίες της Θράκης προκειμένου να προχωρήσουν σε συνεργασία σε θέματα οργάνωσης, υποδομών και δικτύων στην Περιφέρεια».

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Χ. Θαμνίδης:

«Πρόθεσή μας είναι να διαμορφωθεί μια ισχυρή ομάδα που θα συνεργαστεί με τις κρατικές και ευρωπαϊκές αρχές όλων των ενδιαφερομένων πλευρών για την υιοθέτηση κινήτρων και την υλοποίηση έργων υποδομών, και η οποία θα είναι συμπληρωματική προς τους άλλους φορείς επιχειρηματικότητας στην περιοχή».

Ο κ. Θαμνίδης υπογράμμισε την παραγωγική δυναμική και την ισχυρή προοπτική του εργοστασίου της JTI στη Ξάνθη για την τοπική και περιφερειακή οικονομία καταλήγοντας: «Πιστεύουμε στη Θράκη και στους ανθρώπους της και το αποδεικνύουμε εμπράκτως με όλες τις ενέργειές μας αυτά τα έξι χρόνια που βρισκόμαστε στην περιοχή».