Κασσελάκης: Δεν έχω καμία «ενεργή συμμετοχή σε εταιρίες αυτήν τη στιγμή» – «Εξαιρετικές» οι σχέσεις μας με τον Αλέξη Τσίπρα

Ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε στον ΑΝΤ1 λίγο πριν παρουσιαστεί στη Θήβα – Άφησε αιχμές για το «πόθεν έσχες» της ΝΔ ενώ για τις ευρωεκλογές είπε πως «πάμε για την ανατροπή»