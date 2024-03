Πληροφορίες ότι η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου «κόβεται» από το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ

Your browser does not support the audio element.

«Εκτός» μετά την υπόθεση με τα - σε απόδημους και τον σάλο που προκλήθηκε – Επισήμως, η είδηση ούτε επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύδεται από το Μαξίμου