ΣΥΡΙΖΑ: Ολική ανατροπή για τον Όθωνα Ηλιόπουλο; – Τι θα κάνει με τη βουλευτική του έδρα

Your browser does not support the audio element.

«Παραμένω μάχιμος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», δήλωσε σε κομματική εκδήλωση