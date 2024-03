Μητσοτάκης από Κάιρο: Η συμφωνία θέτει τα θεμέλια μιας στρατηγικής συνεργασίας σε θέματα οικονομίας, ενέργειας και μετανάστευσης

Your browser does not support the audio element.

“Είναι εξίσου σημαντικό να σταματήσουμε επιτέλους τους ανθρώπους που εμπορεύονται άλλους ανθρώπους. Να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ανοίξουν άλλοι δρόμοι παράνομης μετανάστευσης”