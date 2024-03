Μητσοτάκης: Ιδιαίτερα σημαντικές αυτές οι εκλογές για την Ευρώπη – Προτεραιότητα να δαπανήσουμε περισσότερα και πιο έξυπνα στην άμυνα

Your browser does not support the audio element.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πιο δημοκρατικό από όλα τα θεσμικά μας όργανα και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές είναι σημαντική», τόνισε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του