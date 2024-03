Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: Δεν θα δεχθούμε την κερδοσκοπία – Δεν γίνεται να μην διαγράφονται φοιτητές που παρανομούν στα ΑΕΙ

«Οι παρεμβάσεις που έγιναν από το ΥΠΑΝ έχουν οδηγήσει σε αισθητές μειώσεις σε μια σειρά από καταναλωτικά προϊόντα, συμπεριλαμβάνω σε αυτά το βρεφικό γάλα»