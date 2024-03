Οι πέντε θέσεις του ευρωψηφοδελτίου που θα συμπληρώσει ο Στέφανος Κασσελάκης

Στον ΣΥΡΙΖΑ δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στις συγκεκριμένες κάλπες, καθώς εκτιμάται πως μπορεί να αποτελέσουν ένα restart για το κόμμα