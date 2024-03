Βουλή: Κόντρα Βορίδη – Φάμελλου για το πόρισμα της εξεταστικής για τα Τέμπη

Your browser does not support the audio element.

«Κατάλαβα την πεποίθηση σας ότι αν μη τι άλλο υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση ποινικών αδικημάτων των υπουργών. Εκείνο που δεν κατάλαβα είναι, εφόσον έχετε αυτή την πεποίθηση, θα καταθέσετε πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής;», είπε o υπουργός Επικρατείας