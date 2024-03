Βουλή – Πόρισμα Εξεταστικής για τα Τέμπη: Σύγκρουση Κωνσταντοπούλου και Μαρκόπουλου – «Είστε η ίδια κατήφορος»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας καταλόγισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ευθύνες για το δυστύχημα υποστηρίζοντας ότι πέρα από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες