Κεχαγιά στον ΣΚΑΪ για Τέμπη: Υπάρχουν ποινικές ευθύνες, τις εντοπίζουμε σε τρία στελέχη – Δε δόθηκαν απαντήσεις στο θέμα του μπαζώματος

Η κυρία Κεχαγιά εξήγησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ζητάει προανακριτική, μόνο άρση ασυλίας διότι όπως είπε «θα σκοντάψει στους νόμους» – Τι είπε για τις εταιρείες του Στέφανου Κασσελάκη και για την υπόθεση της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου