Κυβερνητικές πηγές: Δεν υπεγράφη καμία συμφωνία μεταξύ Ελλάδας – Ουκρανίας κατά την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Οδησσό

«Δεν υπεγράφη καμία συμφωνία» ξεκαθαρίζουν κυβερνητικές πηγές σχετικά με τα περί υπογραφής συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας – Ουκρανίας κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Οδησσό.

Διευκρινίζουν πως η ομάδα των G7 τον περασμένο Ιούλιο υιοθέτησε μια κοινή Δήλωση υποστήριξης της ασφάλειας της Ουκρανίας σε βάθος χρόνου, στην οποία έχουν προσχωρήσει και η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της.

Όπως σημειώνουν, σε συνέχεια αυτής της Δήλωσης η ΕΕ συζητά με το Κίεβο συμφωνία υποστήριξης ασφαλείας ΕΕ-Ουκρανίας. Η χώρα μας όπως και τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ συζητάει αντίστοιχα με την Ουκρανία διμερώς.

Οι συζητήσεις αυτές έχουν ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ουκρανίας σε όλους τους τομείς, δηλαδή οικονομία, ανασυγκρότηση , ενέργεια, πολιτική προστασία, ανθρωπιστική βοήθεια, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, κυβερνοασφαλεια κλπ.

Οι συζητήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο πολύπλευρης υποστήριξης της Ουκρανίας και της ενταξιακής της πορείας.

Ποιες χώρες έχουν συμφωνήσει;

I spoke with @ZelenskyyUa ahead of today’s #EUCO discussions on Ukraine. Greece will continue to support Ukraine. My visit to Odessa impressed upon me even more the urgency of stepping up our assistance. I am glad to see Ukraine making steady progress towards EU membership.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 21, 2024