Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες: Έκδοση ευρωομολόγου για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες ξεπερνά το όριο του 2% των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ, κάτι που δυστυχώς δεν συμβαίνει με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.