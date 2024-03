Economist: Οι πιο φιλικοί προορισμοί για το επιχειρείν στον κόσμο – «Βλέπει» άλμα στην Ελλάδα

Μεγάλα ασιατικά χρηματοοικονομικά κέντρα, οι ΗΠΑ, αλλά και ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις της λίστας του Economist Intelligence Unit (EIU) με τους πιο φιλικούς στο επιχειρείν προορισμούς. Η Ελλάδα μπορεί να μένει προς το παρόν μακριά από την πρώτη δεκάδα, αλλά είναι η χώρα στην οποία το ερευνητικό τμήμα του Economist, με βάση τα οικονομικά του μοντέλα, περιμένει να δει τη μεγαλύτερη βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον για την περίοδο 2024 – 2028, μεταξύ 82 χωρών.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση οι προορισμοί όπου αναμένονται οι μεγαλύτερες βελτιώσεις σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη 5ετία (2019- 2023) δεν ταυτίζονται απαραίτητα με εκείνες που θα παρουσιάσουν τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης την επόμενη 5ετία. Βεβαίως σε ορισμένες χώρες, όπως το Κατάρ και η Ινδία, η ισχυρή ανάπτυξη πράγματι μεταφράζεται σε αισθητές βελτιώσεις στις επενδύσεις για υποδομές, αλλά και στις ευκαιρίες που δίνονται στις επιχειρήσεις. Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος εξάλλου κινείται σε παράλληλη τροχιά με τη μεγέθυνση του πραγματικού ΑΕΠ, των δαπανών για έργα υποδομών και τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Χρειάζονται όμως και οι μεταρρυθμίσεις.

Όσον αφορά ειδικότερα στο παράδειγμα της Ελλάδας, οι αναλυτές του EIU σημειώνουν: «Η Ελλάδα εμφανίζει τη μεγαλύτερη βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον για την περίοδο 2024-2028. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά μία φιλική προς τις επιχειρήσεις κυβέρνηση, υπό τη ΝΔ, που είναι τώρα στη δεύτερη θητεία της, και έχει προωθήσει μεταρρυθμίσεις, μειώσει τους φόρους και τονώσει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη».

Σημειώνεται ότι η υποκατηγορία στην οποία προβλέπεται η χώρα μας να σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο είναι αυτή της χρηματοδότησης. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η αισθητή βελτίωση της υγείας του τραπεζικού τομέα, αλλά και η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σαφώς παίζουν τον ρόλο τους εδώ.

O Δείκτης Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του EIU αποκαλύπτει ότι Σιγκαπούρη, Δανία και ΗΠΑ θα είναι οι τρεις κορυφαίοι γεωγραφικοί προορισμοί για το επιχειρείν μέσα στην επόμενη πενταετία. Η Ευρώπη εκπροσωπείται από ακόμη τρεις χώρες: Γερμανία, Σουηδία και Ελβετία, ενώ στην πρώτη δεκάδα φιγουράρουν ακόμη Καναδάς, Νέα Ζηλανδία και Χονγκ Κονγκ.

Ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τα αποτελέσματα της έρευνας του EIU. Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) έγραψε:

«Μόλις έφτασε! Η Ελλάδα εμφανίζει τη μεγαλύτερη βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταξύ 82 χωρών, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Economist Intelligence Unit».

— Alex Patelis (@PatelisAlex) March 21, 2024