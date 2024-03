«Γαλάζια» πυρά κατά Κώστα Καραμανλή για τα Τέμπη

Ο υπουργός Δικαισούνης τόνισε πως δεν θα έβαζε υποψηφιότητα στις εκλογές, σε περίπτωση που είχε πολιτική ευθύνη.