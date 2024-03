Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Καμία συμφωνία εν κρυπτώ με την Ουκρανία – Να μην γίνεται πολιτική σπέκουλα για την τραγωδία των Τεμπών

Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός τόνισε εκ νέου τη λύση των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή ως διέξοδο από την κρίση στην περιοχή – «Η μόνη απάντηση στην ακρίβεια είναι η αύξηση των μισθών», επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης