Τη σύγκληση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά την ανάρτηση Ζελένσκι

Μετά την ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με επιστολή τους προς την Ντόρα Μπακογιάννη ζητούν τη σύγκληση της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, με σκοπό την «αναλυτική και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων»