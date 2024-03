Κατερίνα Σακελλαροπούλου για Μόσχα: Καταδικάζω απερίφραστα την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση

«Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», καταλήγει στη δήλωσή της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.