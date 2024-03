Τσιόδρας στον ΣΚΑΪ: Πρέπει η Ευρώπη να αποκτήσει την στρατηγική της αυτονομία – Η ΚΑΠ χρειάζεται αναθεώρηση

Ο Διευθυντής του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού επισήμανε ότι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στην Ε.Ε. είναι η ασφάλεια