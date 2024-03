Μαρινάκης: Συνειδητός υπονομευτής του Πολιτεύματος ο Κασσελάκης

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε ούτε μισή σπιθαμή αμφισβήτησης της Δημοκρατίας μας στους υπονομευτές της και τους υποκινητές τους», τονίζει στη δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος