Σακελλαροπούλου για 25η Μαρτίου: Μια γιορτή όλων των Ελλήνων που πάντα θα αντλούν από την κοίτη του ‘21 την ιδέα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της δικαιοσύνης

«Δεν ξεχνάμε όμως ποτέ τον πόνο της αδελφής Κύπρου, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού», τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας