Στον Καναδά ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Στην ατζέντα Canadair και εμπορικές, οικονομικές συνεργασίες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σειρά συναντήσεων και επαφών, αρχής γενομένης από τη συνάντησή του με τον Καναδό ομόλογό του, Τζαστίν Τριντό