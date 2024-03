Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση κατάφερε να καταστήσει τη χώρα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό

Your browser does not support the audio element.

Συζήτηση του πρωθυπουργού με τον επιχειρηματία Nik Nanos στην εκδήλωση του Economic Club Canada στο Τορόντο – «Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε παγκόσμιο κέντρο logistics»