Μόντρεαλ: Μητσοτάκης – Τριντό παρακολούθησαν την παρέλαση για την 25η Μαρτίου: «Η παρουσία μου έχει ξεχωριστή αξία λόγω της επιστολικής ψήφου»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρακολούθησε την παρέλαση στο Μόντρεαλ, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τρυντό, καλωσόρισε τον πρώτο Έλληνα πρωθυπουργό που βρέθηκε στον Καναδά μετά από πολλά χρόνια.

Earlier today in Montréal, Prime Minister Justin Trudeau participated in the Greek Independence Day Parade with the Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis. pic.twitter.com/O0mWKpNJnS

