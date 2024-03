Διεργασίες για συγκρότηση αντιπολιτευτικού μετώπου στη Βουλή για τα Τέμπη Πολιτική 06:45, 26.03.2024 UPDATE: 08:53

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες δεν ήταν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνοι να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη κίνηση – «Βλέπουν» συσπείρωση της ΝΔ δύο μήνες πριν τις ευρωεκλογές