Μαρινάκης: Yπονομευτής του πολιτεύματος ο Κασσελάκης – Αναβάλλεται η συνεδρίαση του υπουργικού της Τετάρτης

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αναμένεται να γίνει με το πέρας της συζήτησης στη Βουλή.