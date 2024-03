Ο Ανδρουλάκης ενημέρωσε Φάμελλο, Κωνσταντοπούλου, Χαρίτση και Κουτσούμπα για την πρόταση μομφής

Your browser does not support the audio element.

Εν όψει της κατάθεσης της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα της Κυριακής