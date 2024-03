Φλωρίδης: Για τα «μπάζα» όσοι μιλούν για «μπαζώματα» στα Τέμπη – Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε διάταξη για ενίσχυση των εξουσιών του ανακριτή

Your browser does not support the audio element.

«Εξωθεσμικοί παράγοντες που επιχειρούν να αλλοιώσουν τη λειτουργία της δημοκρατίας εφόσον συνεχίσουν να το επιχειρούν θα υποστούν για μία ακόμη φορά μια συντριπτική ήττα»