Δεν θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις ΗΠΑ για την εορτή της 25ης Μαρτίου

Ο κυβερνητικός εκπρόσπος ενημέρωσε ότι δεν συνδυάζονται οι ημερομηνίες των προγραμμάτων του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν