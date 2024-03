Θύελλα αντιδράσεων μετά τις δηλώσεις Παππά περί προσυνεννόησης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την πρόταση δυσπιστίας

Your browser does not support the audio element.

Παύλος Μαρινάκης και Μάκης Βορίδης αντέδρασαν άμεσα σχολιάζοντας τα λεγόμενα του κ. Παππά παίρνοντας το λόγο κατά τη συζήτηση στη Βουλή – Για «φαντασιώσεις» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ