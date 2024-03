Μαρινάκης: Αύριο ανακοινώνεται η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό

Ο κατώτατος μισθός από το 2019 και τα 650 ευρώ που ήταν, έχει φθάσει στα 780 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός έφθασε στα 1.251 από 1.046 που ήταν το 2019, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος