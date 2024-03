Νίκος Παππάς μετά τη θύελλα: Δεν υπήρξε προσυνεννόηση για το θέμα της κατάθεσης της πρότασης δυσπιστίας

Your browser does not support the audio element.

Γίνεται μια συστηματική προσπάθεια από τη ΝΔ να δαιμονοποιηθεί η προσπάθεια συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ